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Представниця Держдепу після саміту у Вільнюсі дала обіцянку українцям щодо НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Представниця Держдепу після саміту у Вільнюсі дала обіцянку українцям щодо НАТО
Калан каже, на саміті Путіну показали, що НАТО має намір протистояти його агресії проти України
фото з відкритих джерел

«Ми впевнені: Україна стане членом НАТО»

Президент Зеленський різко розкритикував позицію країн-членів Альянсу, коли дізнався, який документ готується до ухвалення. Він назвав відсутність запрошення України в НАТО через невизначеність – слабкістю. Натомість, як зазначає представниця Держдепу США Андреа Калан, у підсумковому комюніке чітко написано – Україна стане членом НАТО. Північноатлантичний альянс стоятиме пліч-о-пліч з Україною у довготривалій перспективі. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Є певний шлях. Це станеться не зараз, не сьогодні у Вільнюсі. Але це буде. Альянс показав, що є єдиним. Вкрай важливо, що НАТО показує Путіну, що Північноатлантичний альянс сильний і він буде стояти пліч-о-пліч з Україною у довготривалій перспективі. Якраз у комюніке про це йдеться. Тобто ми маємо намір продовжувати підтримку і рухатися вперед», – зазначила американська чиновниця.

Як зазначила Калан, на саміті у Вільнюсі російському диктатору Володимиру Путіну показали, що НАТО має намір протистояти його агресії проти України та що Альянс єдиний.

«Ми чуємо багато дезінформації з боку Кремля, де вони кажуть, що країни-члени НАТО не погоджуються одне з одним. В Альянсі дуже важливий консенсус, важливо, щоби усі члени НАТО дали добро на якісь кроки вперед. Ми бачили з членства Фінляндії і Швеції, як важливо досягти консенсусу і що це тривалий процес, під час якого відбуваються перемовини за зачиненими дверима, де обговорюються дуже складні теми. Цей процес робить НАТО сильнішим. Якраз Рада НАТО-Україна дасть можливість мати більш щільний контакт між Україною і НАТО. Це показує, що Путін не зможе робити те, що робить, без того, щоби не отримати відповідь, реакцію від НАТО», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Також Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розкритикував дії української влади під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Читайте також: Представниця Держдепу США Андреа Калан: Україна грає важливішу роль для НАТО, ніж Росія
Теги: саміт путін США НАТО

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