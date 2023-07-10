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Гарантії безпеки для України від НАТО: глава МЗС Франції зробила заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гарантії безпеки для України від НАТО: глава МЗС Франції зробила заяву
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
фото з відкритих джерел

Влада Франції працює з партнерами над визначенням гарантій безпеки паралельно з процесом інтеграції в НАТО

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Україна має отримати чіткі гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє RFI.

«Це необхідно, якщо ми хочемо діяти відповідно до часу, який ми зараз переживаємо», – заявила Колонна.

Вона зазначила, що влада Франції працює з партнерами над визначенням гарантій безпеки паралельно з процесом інтеграції в НАТО.

«Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії», – заявила Колонна.

Нагадаємо, невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. 

Також Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО.

Відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі «задля розваги» й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

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Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг запрошення

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