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Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
«Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава»
фото з відкритих джерел

Cпортсмени з Латвії та України беруть участь у Міжнародному марафоні «Я підіймаю прапор за Україну в НАТО»

Розпочався 16-денний біговий марафон Київ-Вільнюс, в якому беруть участь 33 українські та литовські бігуни.

Степан Барна, боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади, депутат Тернопільської обласної ради з фракції «Європейська Солідарність» передавав бігунам прапор України, щоб вони донесли до Європи і світу, що Україна – це європейська держава і заслуговує на членство в НАТО.

«Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор – це прапор, котрий стоїть на кордоні Європи та орди, яка сьогодні називається росією», – сказав Степан Барна.

«Саме тому бажаю успіхів і багато здоров’я бігунам пробігти цю відстань і одночасно сподіваюся, що на саміті НАТО наша країна таки отримає оновлення політичних відносин між Києвом і Альянсом. І ми будемо разом в єдиній Європі, в єдиному цивілізованому світі і в єдиному Північноатлантичному альянсі», – наголошує захисник України.

33 спортсмени з Латвії та України беруть участь у Міжнародному марафоні «Я підіймаю прапор за Україну в НАТО». Кількість учасників марафону – 33 – дорівнює кількості членів Альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцева точка марафону – Вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга.

 

Теги: Європейська солідарність марафон депутат прапор України НАТО

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