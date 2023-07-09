Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО
МЗС України зазначив, що сьогодні не вистачає рішення, яке зробить цей шлях ще швидше – ясність запрошення України до вступу
Після низки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського шлях України до НАТО точно стане коротшим, робота у цьому напрямі триває. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Threads.
«Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичний, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями – зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою я подумки був... у Вільнюсі. важливих для України та НАТО рішень уже погоджено. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим», - зазначив Кулеба.
За його словами, це дуже важливий результат, про який нам, як і у багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили.
Він також зазначив, що сьогодні не вистачає рішення, яке зробить цей шлях ще швидше – ясність запрошення України до вступу. Тепер є унікальний момент, щоб внести цю ясність.
«Для НАТО втратити цю можливість означатиме зробити подарунок Путіну в момент, коли його потрібно тиснути на всіх фронтах. Робота триває. І продовжуватиметься без перерви у вихідні, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі», - додав він.
Раніше повідомлялося, що країни НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.
Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.
Також сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО.
Зокрема стало відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому.
До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.
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