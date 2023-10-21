Йдеться не про церкву: Данілов про голосування за заборону УПЦ (МП)

Як саме відбуватиметься заборона УПЦ (МП) можна буде зрозуміти після ухвалення закону в другому читанні

Народ України не забуде про депутатів, які не голосували за заборону УПЦ МП у першому читанні

У законопроєкті щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із державою-агресоркою, йдеться не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

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Данілов наголосив, що народ України не забуде тих депутатів, які не голосували за заборону УПЦ (МП) у першому читанні.

Секретар РНБО наголошує, що мова йде не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, яка має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян.

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«Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром в Москві – це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства», – зазначає Олексій Данілов.

Він також зазначив, що зрозуміти, як саме відбуватиметься заборона УПЦ (МП) можна буде після того, як депутати ухвалять закон в другому читанні.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні. Рішення підтримали 267 народних обранців.

За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

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Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною»»