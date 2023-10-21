Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться
Секретар РНБО визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України
Ситуація на полі бою може кардинально зміниться, щойно Україна отримає винищувачі F-16. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у інтерв'ю виданню Kyodo News.
Данілов висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. При цьому Данілов визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України.
«Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови», – заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, винищувачів F-16, які зобов'язалися надати партнери, не вистачить для захисту українського неба. Для цього потрібна багатошарова система протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі національного телемарафону.
Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року.
Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.
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