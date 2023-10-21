Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться

Данілов висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16

Секретар РНБО визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України

Ситуація на полі бою може кардинально зміниться, щойно Україна отримає винищувачі F-16. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у інтерв'ю виданню Kyodo News.

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Данілов висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. При цьому Данілов визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України.

«Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови», – заявив секретар РНБО.

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Нагадаємо, винищувачів F-16, які зобов'язалися надати партнери, не вистачить для захисту українського неба. Для цього потрібна багатошарова система протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі національного телемарафону.

Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року.

Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.