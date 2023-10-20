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До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
фото ілюстративне

Данілов: «У декого буде горіти одне місце після наступних партій Atacms»

Постачання США Україні ракет Atacms триватимуть, доки наша держава не звільнить всі свої території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському Радіо».

«Це не перше і не останнє отримання нами ракет Atacms. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому gрезиденту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї», – зазначив cекретар РНБО.

Данілов додав, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

Щодо технічних характеристик Atacms Данілов сказав наступне: «Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться».

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: США війна Олексій Данілов Україна

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