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Чехи знову зібрали гроші на «подарунок Путіну»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехи знову зібрали гроші на «подарунок Путіну»
Чеський народ знову допомагає Україні перемогти Путіна
фото:https://twitter.com/DarPutinovi

Лише за чотири години у Чехії  зібрали гроші на ракетну установку RM-70 для України

Чеська ініціатива «Подарунок для путіна» (Dárek pro Putina) за кілька годин понад два мільйони крон на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70,  Це стало стало найшвидшим збором коштів на допомогу Києву. Про це  організатори ініціативи Dárek pro Putina написали у свому Twitter.

«За чотири години з моменту початку збору коштів на »Пржемисль« (ракетну установку RM-70) ви надіслали два мільйони крон. Жоден попередній збір коштів не мав такого масового старту... Щиро дякуємо. Кожна копійка допомагає надерти дупи виродкам-убивцям», – повідомили організатори збору.

Відомо, що ініціатива «Подарунок для путіна» збирає кошти на РСЗВ RM-70 і 365 ракет, аби допомогти Україні підготуватись до весняного наступу. Систему планують охрестити Пржемислом на честь міфічного орача-патріарха – засновника правлячої династії Пржемисловичів.

Залп із 40 ракет із RM-70 уражає площу в три гектари, максимальна дальність стрільби – 20 кілометрів. Система вироблялася для чехословацької армії з 1972 року, за основу взято кузов вантажівки Tatra.

Раніше ініціатива, бізнесмена Далібором Дедеком, зібрала кошти на 15 мобільних систем протиповітряної оборони чеського виробництва Viktor, модернізований танк T-72, різні типів безпілотників. Також «Подарунок для путіна» фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.

Нагадаємо, у жовтні минулого року менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту «Подарунок для Путіна». Тоді гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 «Авенджер» для ЗСУ.

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Теги: Чехія журнал звільнення навчання вантажівки гроші подарунок путін зброя

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