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ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»
Інспекторці загрожує до п’яти років позбавлення волі
ДБР

Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній

Державне бюро розслідувань припинило незаконну схему ввезення на територію України товарів широкого вжитку «пустими фурами». Зокрема, працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору митного поста «Яворів» Львівської митниці, яка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів», – йдеться в повідомленні.

ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами» фото 1

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн.

Теги: ДБР митниця Львів

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