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Зеленський змінив начальника військової адміністрації Херсона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Херсона
Офіс президента

Тепер військову адміністрацію Херсона очолюватиме Роман Мрочко

Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження про звільнення Галини Лугової з посади начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», – йдеться в розпорядженні.

Про причини звільнення у документі не зазначається.

Тепер адміністрацію очолюватиме Роман Мрочко.

«Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», – йдеться в іншому розпорядженні.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що існує серйозна проблема з керівництвом Херсонської міської військової адміністрації. За словами Прокудіна він отримує не тільки скарги у соціальних мережах, але і письмові звернення і повідомлення на «гарячу лінію» від громадян.

Нагадаємо, Лугова очолила військову адміністрацію у вересні 2022 року.

У політику Галина Лугова пішла у 2015 році, до цього очолювала одну з місцевих шкіл. Тоді на місцевих виборах її було обрано депутатом Херсонської міськради сьомого скликання. У 2020 році її було обрано вдруге, після чого Лугова стала секретаркою міської ради.

Після того, як міський голова Херсона Ігор Колихаєв потрапив у полон до ворогів, Галина Лугова тимчасово виконувала його повноваження. 

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Теги: звільнення Володимир Зеленський Херсон

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