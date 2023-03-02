Зеленський змінив начальника військової адміністрації Херсона

Тепер військову адміністрацію Херсона очолюватиме Роман Мрочко

Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження про звільнення Галини Лугової з посади начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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«Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», – йдеться в розпорядженні.

Про причини звільнення у документі не зазначається.

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Тепер адміністрацію очолюватиме Роман Мрочко.

«Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», – йдеться в іншому розпорядженні.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що існує серйозна проблема з керівництвом Херсонської міської військової адміністрації. За словами Прокудіна він отримує не тільки скарги у соціальних мережах, але і письмові звернення і повідомлення на «гарячу лінію» від громадян.

Нагадаємо, Лугова очолила військову адміністрацію у вересні 2022 року.

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У політику Галина Лугова пішла у 2015 році, до цього очолювала одну з місцевих шкіл. Тоді на місцевих виборах її було обрано депутатом Херсонської міськради сьомого скликання. У 2020 році її було обрано вдруге, після чого Лугова стала секретаркою міської ради.

Після того, як міський голова Херсона Ігор Колихаєв потрапив у полон до ворогів, Галина Лугова тимчасово виконувала його повноваження.