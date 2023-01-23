Міністр Рябікін отримає нову посаду

Павла Рябікіна можуть звільнити вже сьогодні

Проєкт про звільнення Рябікіна з поста міністра погодять вже сьогодні

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна призначать послом в Китаї. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак.

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«Міністерство реформують. Проєкт про звільнення Рябікіна з поста міністра погодять вже сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що про це Шлінчак повідомляв ще наприкінці грудня.

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Нагадаємо, нещодавно спалахнув дипломатичний скандал: Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

Як відомо, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Варто зазначити, що соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.