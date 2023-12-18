Як нападки Безуглої вплинули на підтримку Залужного: дані соціологів

Рейтинг довіри до Головнокомандувача ЗСУ залишається незмінно високим

Незважаючи на постійні провокативні дописи депутатки Мар’яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ протягом тривалого часу, 88% українців довіряють Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%). Про це йдеться у результатах опитування, опублікованих виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким

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Більшість українців (59%) водночас довіряють і президенту, і Головнокомандувачу ЗСУ. У всіх регіонах абсолютна більшість довіряють ЗСУ, Валерію Залужному та волонтерам. При цьому високий рівень довіри до Головнокомандувача ЗСУ залишається незмінним після повномасштабного вторгнення.

«Принципово важливим результатом є те, що в Україні 59% українців водночас довіряють і Президенту, і Головнокомандувачу. Українці вимагають єдності і тому дії окремих представників влади зі спроб дискредитації Головнокомандувача викликають різке несприйняття в суспільстві. Українці не вірять у звинувачення, які можуть лунати на адресу В. Залужного (навіть більше, можна припускати, що такі звинувачення бумерангом негативно позначаються на самій владі)», – зазначив Грушецький.

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Виконавчий директор КМІС нагадав, що деякі «опозиційні політики, критично налаштовані журналісти та представники громадського сектору» просувають наратив розколу «гарний Залужний – поганий Зеленський». Грушецький підкреслив, що це не відповідає громадській думці українців.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.