Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 січня

Триває 689-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше – на Мар’їнському напрямку. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 13 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили вісім атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни занепокоєні здатністю Західного угруповання військ РФ вести ефективні наступальні дії на Куп’янському напрямку.