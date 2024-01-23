Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Наступ ЦАХАЛ має на меті зруйнувати військову структуру ХАМАС в районі Хан-Юніс

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок нового масштабного наступу на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої. Про це повідомляє Times of Israel.

Основною метою нового наступу Збройних сил Ізраїлю є руйнування військової інфраструктури ХАМАС в області Хан-Юніс.

Наступ почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі, в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Військові заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС, в тому числі кілька командирів, були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об'єктів ХАМАС.

Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти, аванпости та об'єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.

У районі Хан-Юніса, на відміну від більшої частини північної Гази, є багато укриттів для цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні особи, а також про лікарні, і вона намагатиметься не завдавати їм шкоди під час своїх операцій.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.  

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан. 

Теги: Ізраїль армія ХАМАС населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. І ворог не чекатиме, поки ми розберемось з внутрішніми протиріччями
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
13 сiчня, 19:37
Війна розповсюджується по всій планеті...
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
26 грудня, 2023, 18:51
Інсталяція «Різдво під завалами» відкрилася на площі Віфлеєму «Ясла»
Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото)
25 грудня, 2023, 06:38
Для українських біженців в Ізраїлі збільшили допомогу
Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців
3 сiчня, 11:09
Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ
Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ
16 сiчня, 05:20
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
17 сiчня, 00:50
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС – WSJ
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС – WSJ
Вчора, 03:20
Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
6 сiчня, 21:20
Гарвард поки офіційно не коментував позов студентів
Студенти Гарварда подали в суд на університет: причина
14 сiчня, 02:19

Соціум

Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
У Брянській області дрон атакував нафтовий термінал
У Брянській області дрон атакував нафтовий термінал
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
Верховний Суд РФ зобов'язав мережу суші змінити «матюкливу» назву
Верховний Суд РФ зобов'язав мережу суші змінити «матюкливу» назву
Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників – ЗМІ
Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua