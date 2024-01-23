ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази

Наступ ЦАХАЛ має на меті зруйнувати військову структуру ХАМАС в районі Хан-Юніс

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок нового масштабного наступу на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої. Про це повідомляє Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Основною метою нового наступу Збройних сил Ізраїлю є руйнування військової інфраструктури ХАМАС в області Хан-Юніс.

Наступ почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі, в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військові заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС, в тому числі кілька командирів, були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об'єктів ХАМАС.

Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти, аванпости та об'єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.

У районі Хан-Юніса, на відміну від більшої частини північної Гази, є багато укриттів для цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні особи, а також про лікарні, і вона намагатиметься не завдавати їм шкоди під час своїх операцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан.