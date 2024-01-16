ISW проаналізував версії росіян щодо збиття російських літаків А-50 та Іл-22

ЗСУ знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували російські висловлення щодо збиття російського літака А-50 та пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські офіційні особи заявили, що українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний оприлюднив відеозаписи польотів, які підтверджують удари українських сил по А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

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Валерій Романенко, висококваліфікований науковий співробітник Українського державного музею авіації при Національному авіаційному університеті, зазначив, що втрата А-50 і його екіпажу є великим ударом для Росії, оскільки значна частина екіпажу А-50 є високоспеціалізованою та проходить тривалу підготовку.

Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що до цього удару Росія мала лише три з шести літаків А-50 на озброєнні.

У той же час російський інформаційний простір в основному заперечував, що українські сили збили літак А-50, натомість «дивним чином» стверджував, що літак був знищений «дружнім вогнем» російської протиповітряної оборони.

Зауваження аналітиків вказують на те, що А-50 використовується для координації дій російської авіації та можливо протиповітряної оборони. Твердження про те, що російські ППО збили А-50, якщо це виявиться правдивим, буде серйозним провалом для російських сил.

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Російське джерело, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов, має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

Експерти інституту кажуть: незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління.

Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили «качку» (російський термін для неправдивої заяви – Ред.) про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

«Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними», – ідеться в огляді.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в міністерстві оборони Росії.

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«На момент публікації цієї публікації міністерство оборони Росії не зробило офіційної заяви з приводу інциденту», – кажуть аналітики.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.