Російські окупанти посилили штурми на одному з напрямків

Cередньодобова кількість бойових зіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень

Як зазначив Тарнавський, три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів на Таврійському напрямку

Російські окупанти з більшою старанністю штурмують позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім того, останні 72 години поспіль загарбники, не припиняючи, б'ють з авіації. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії – 51 за вчора», – розповів він.

За словами Тарнавського, окупанти знову задіюють бронетехніку. Зокрема, середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень.

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«Також вчора ворог здійснив два ракетних удари та 715 артобстрілів. Найгарячіше на Авдіївському та Маріїнському напрямках», – зазначив генерал.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.