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Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ
Однин із засновників та директорів компаній ТОВ «Київгума» отримав підозру
фото: Facebook/Андрій Острогруд

Обшуки проводилися одночасно за шістьма адресами

Співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників. Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд.

«Новорічні маски-шоу від СБУ! Сьогодні з 7 ранку в компанії ТОВ «Київгума» та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри! Паралізована робота компанії», – зазначив він.

Керівник підприємства зауважив, що судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року, але правоохоронці прийшли з обшуками лише сьогодні.

За словами Острогруда, обшуки проводилися одночасно за шістьма адресами, а також вже оголосили підозру одному з засновників та директорів компаній.

«Маючи інформацію щодо публікацій зі сторони СБУ, маю на меті завчасно поінформувати за мотив такого тиску, про що напишу згодом (та про що вже неодноразово писав, як в соцмережах та і ЗМІ). Тож ми впевненні, що спростуємо всі сфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття цієї справи (а наразі нам вже інкримінують «держзраду»). Ми надамо всі доводи та аргументи, спростуємо чи прокоментуємо ті, чи інші «докази», та впевнений що зможемо надати аргументи хто саме і по чиїй вказівці виконує такий тиск. Офіційний прес-реліз компанії опублікуємо згодом», – додав Острогруд.

Гендиректор «Київгуми» Острогруд входить до громадської спілки «Маніфест 42».

ТОВ «Київгума» займається виробництвом виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону, виготовляє понад 4000 найменувань продукції. Серед яких, зокрема, тактичні аптечки, турнікети, оклюзійні пов’язки тощо.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

Теги: СБУ ЗСУ військові бізнес

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