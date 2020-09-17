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    Політика

    Держбюро розслідувань викликало на допит голову НАЗК

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    Глава НАЗК&nbsp;Олександр Новіков - Держбюро розслідувань викликало на допит голову НАЗК
    Глава НАЗК Олександр Новіков

    Допит очільника НАЗК відбудеться 21 вересня

    Державне бюро розслідувань (ДБР) надіслало на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) повістку про виклик глави відомства Олександра Новікова для участі у допиті як свідка.

    Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.

    «Допит голови НАЗК у якості свідка відбудеться 21 вересня о 15:00 за адресою: вулиця Симона Петлюри, 15. Після допиту Олександр Новіков готовий розповісти більше щодо причин цього виклику, які вбачає НАЗК, та відповісти на питання громадськості та журналістів», – йдеться в повідомленні.

    У НАЗК нагадали, що йдеться про справу, яку НАБУ веде за матеріалами, наданими НАЗК. Держбюро розслідувань почало її паралельне розслідування.

    «Ще у травні ми розповіли, як нова команда НАЗК на чолі з Олександром Новіковим виявила зловживання колишнього керівництва на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій. За матеріалами цього аудиту НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом корупційного правопорушення», – зазначили в НАЗК.

    НАБУ допит НАЗК розслідування Державне бюро розслідувань Олександр Новіков
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