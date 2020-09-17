Держбюро розслідувань викликало на допит голову НАЗК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава НАЗК Олександр Новіков

Допит очільника НАЗК відбудеться 21 вересня

Державне бюро розслідувань (ДБР) надіслало на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) повістку про виклик глави відомства Олександра Новікова для участі у допиті як свідка.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.

«Допит голови НАЗК у якості свідка відбудеться 21 вересня о 15:00 за адресою: вулиця Симона Петлюри, 15. Після допиту Олександр Новіков готовий розповісти більше щодо причин цього виклику, які вбачає НАЗК, та відповісти на питання громадськості та журналістів», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що йдеться про справу, яку НАБУ веде за матеріалами, наданими НАЗК. Держбюро розслідувань почало її паралельне розслідування.

«Ще у травні ми розповіли, як нова команда НАЗК на чолі з Олександром Новіковим виявила зловживання колишнього керівництва на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій. За матеріалами цього аудиту НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом корупційного правопорушення», – зазначили в НАЗК.