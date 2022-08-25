Держдеп: «суд» над військовополоненими в Маріуполі є насмішкою над правосуддям

Сполучені Штати засуджують заплановані Кремлем судилища в окупованому Маріуполі

Заплановане російськими окупантами судилище над українськими захисниками Маріуполя стане знущанням над правосуддям. Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса.

Як заявив Прайс, Кремль намагається зняти відповідальність з президента Володимира Путіна за агресивну війну і відволікти від незаперечних доказів звірств, скоєних російськими силами в Україні, шляхом планування проведення так званих «трибуналів» в окупованому Маріуполі проти українських відважних захисників.

Як нагадав представник американського Держдепу, усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

«Заплановані показові судилища є незаконними і є знущанням правосуддя, і ми суворо засуджуємо їх. Усі представники Збройних сил України, у тому числі місцеві і закордонні волонтери, включені у збройні сили, наділені статусом військовополонених, якщо їх було захоплено і вони повинні бути забезпечені лікуванням і захистом, пропорційно до цього статусу згідно Женевських конвенцій», – заявив Прайс.

Він закликав російських окупантів виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що США продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.



«Ми закликаємо Москву виконувати її зобов'язання відповідно до міжнародного права. Сполучені Штати продовжать виступати на боці українського народу, оскільки вони захищають свою свободу», – наголосив Прайс.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада має намір вчини показові суди над українськими військовополоненими в окупованому Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».