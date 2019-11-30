Американський експерт розказав про образу, яку нанесли Луценку у Вашингтоні



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Тертя між послом Марі Йованович і головним прокурором Юрієм Луценком були засновані на відсутності співпраці, сумнівах щодо його здатності реформувати Генпрокуратуру і її розумінні, що все було лише чорним, - аналітик

«Луценко бере реванш за те, що його не вважали за адекватного партнера, - вважає Каратницький

Експосол США в Україні Марі Йованович та ексгенпрокурор України Юрій Луценко мали конфлікт, природу якого пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький.

«Я думаю, що тертя між послом Йованович і головним прокурором були засновані на відсутності співпраці, певних сумнівах щодо його здатності реформувати Генпрокуратуру і її розумінні, що все було лише чорним. Це була хибна американська політика», - висловив думку американський експерт в інтерв’ю «Главкому».

На думку Каратницького, Юрій Луценко амбітний політик і «мав наміри використовувати реформу прокуратури, як черговий крок до політичного підвищення». «Я думаю, що він спочатку мав наміри почистити цю інституцію, але відсутність підтримки з боку Америки його дражнила. Тепер він бере реванш за те, що вони не вважали його за адекватного партнера», - запевняє аналітик.

Нагадаємо, у березні цього року тоді ще генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кілька років тому посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування. Марі Йованович спростувала, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб.

На сторінці Каратницького у Фейсбук Луценко написав, що екс-посол бреше під присягою.

Що ж до твердження нинішнього заступника генпрокурора Віктора Чумака про Луценка, що той використовував свої професійні знання у політичних цілях, то американський аналітик стверджує, що багато людей так робить.

«Це роблять багато членів нашого американського Конгресу. Це й колишні військовики, колишні прокурори і т.д. Але питання в тому, як вони це роблять? Якщо вони використовують це для того, щоб професійно вести свою роботу, показати народу, що вони спроможні представляти їхні інтереси як політики, то це є правильне використання таких знань. Всі, включаючи пана Чумака, будуть це робити. Але якщо він буде ефективно реалізовувати свою прокурорську посаду, це посилить його позиції, коли він повернеться назад до політики», - стверджує Каратницький. Аналітик вважає, що нічого поганого немає у використанні професійних знань у політичних цілях.

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