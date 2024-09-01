Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

Під час розслідування катастрофи вертольота президента Раїсі не було знайдено жодних доказів нападу

Густий туман призвів до того, що вертоліт, на борту якого перебував Раїсі, врізався в гору

Експрезидент Ірану Ібрагім Раїсі загинув через погодні умови. Про це пише агентство Reuters з посиланням на остаточний звіт про розслідування інциденту іранською владою.

Зазначається, що основною причиною трощі гелікоптера, на борту якого перебував Раїсі були складні погодні умови в регіоні.

Густий туман призвів до того, що вертоліт, на борту якого перебував Раїсі та його супутники, врізався в гору, йдеться у звіті високої комісії, якій іранські військові доручили розслідувати цей інцидент.

У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.

Нагадаємо, іранські спецслужби завершили розслідувати авіатрощу гелікоптера, на якому в травні розбився президент Ібрагім Раїсі. Згідно з висновками, аварія, ймовірно, є нещасним випадком.

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан.

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.

Також генеральний штаб Збройних сил Ірану виключив версію про диверсію на гелікоптері, на борту якого перебував президент республіки Ібрахім Раїсі.

Згодом в країні відбулися позачергові вибори після загибелі президента країни Ебрахіма Раїсі, де політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі.