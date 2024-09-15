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Хто може отримати компенсацію за купівлю генератора: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хто може отримати компенсацію за купівлю генератора: роз’яснення
У столиці можна отримати до 75% компенсації від вартості генератора
фото з відкритих джерел

Частково відшкодувати витрати можна в Києві, Одесі, Харкові та Львові

Мешканці багатоповерхових будинків у кількох великих містах Україні можуть отримати компенсацію за встановлення генератора. Це дозволить частково відшкодувати витрати та забезпечити роботу ліфта, опалення та водопостачання під час відключень світла. Видання «На пенсії» розповіло, де і які суми можна отримати.

Київ

У столиці можна отримати до 75% компенсації від вартості генератора. Точна сума залежить від кількості поверхів у будинку:

до 100 тис. грн – для будинків до шести поверхів;
до 200 тис. грн – для будинків від семи до 16 поверхів;
до 300 тис. грн – для будівель понад 17 поверхів та тих, де є дахи з котельнями або вбудовані котельні.

Документи, необхідні для отримання компенсації у Києві:

  • заява;
  • завірена копія витратної накладної на генератор;
  • виписка з реєстру;
  • протокол зборів співвласників.

Відшкодування дійсне не лише для ОСББ та ЖБК, а й для всіх багатоповерхових будинків у столиці, де таке рішення ухвалять мешканці.

Одеса

Мешканці багатоквартирних будинків від трьох поверхів можуть отримати компенсацію до 100 тис. грн. Максимальна сума відшкодування – 70% від вартості генератора.

Документи, необхідні в Одесі:

  • заява;
  • копії платіжних документів;
  • документи з характеристиками генератора;
  • виписка з реєстру;
  • документ, що підтверджує повноваження на управління майном.

Львів

Компенсація на купівлю потужного генератора у Львові може досягати 200 тис. грн. Програма доступна для ОСББ, керуючих компаній та ЖБК.

Документи, необхідні у Львові:

  • заява;
  • копії платіжних документів та документів з технічними характеристиками генератора;
  • витяг з реєстру юридичних осіб;
  • документ, що підтверджує повноваження на керування будинком.

Харків

У Харкові можна отримати компенсацію до 70% від вартості генератора, але не більше 100 тис. грн. Програма триватиме до 2027 року.

Документи, необхідні в Харкові:

  • виписка з реєстру;
  • документ про повноваження на управління майном;
  • платіжні документи;
  • документи з характеристиками генератора.
  • список потреб, які забезпечуватиме генератор.

Нагадаємо, що в липні Верховна Рада схвалила правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, українці не побачать зменшення цін на генератори.

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Теги: компенсація гроші генератор

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