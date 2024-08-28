У Вінниці авто без водія збило пенсіонерку

У результаті ДТП 74-річна жінка отримала травми, її шпиталізували

60-річний вінничанин припаркував на схилі у дворі свій автомобіль ВАЗ, однак забув увімкнути ручне гальмо

У Вінниці трапилася автопригода у результаті якої постраждала пенсіонерка. Про це інформує Головне управління Національної поліції в області.

Інцидент стався на вулиці Соборній. 60-річний вінничанин припаркував на схилі у дворі свій автомобіль ВАЗ, однак забув увімкнути ручне гальмо. У результаті легковик покотився та наїхав на перехожу, що рухалася назустріч.

У результаті ДТП 74-річна жінка отримала травми, її шпиталізували.

Автомобіль помістили на арештмайданчик фото: vn.npu.gov.ua

Автомобіль помістили на арештмайданчик.

«За фактом автопригоди поліцією розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – сказано у повідомленні поліції.

За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції.

Також у Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої одна з автівок перекинулася.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.