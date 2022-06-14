До Києва повернувся посол Словенії

Посол Словенії в Україні Томаж Менцін у столиці України

Словенія підтримує Україну в боротьбі з РФ

Посол Словенії в Україні повернувся до Києва. Про це повідомила пресслужба посольства Словенії 14 червня.

«Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її сміливий народ у боротьбі за свободу та демократію», – йдеться в повідомленні.

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022

Як повідомлялося, попри повномасштабне російське вторгнення, у Києві вже відновили роботу 50 посольств іноземних держав.

Зокрема, Посольство Чехії відновило свою роботу в Україні, 25 травня до Києва прибув посол Радек Матула.

18 травня Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України.

Нещодавно посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС. Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.