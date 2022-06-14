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    Політика

    До Києва повернувся посол Словенії

    Посол Словенії в Україні Томаж Менцін у столиці України - До Києва повернувся посол Словенії
    Посол Словенії в Україні Томаж Менцін у столиці України
    фото: Укрінформ

    Словенія підтримує Україну в боротьбі з РФ

    Посол Словенії в Україні повернувся до Києва. Про це повідомила пресслужба посольства Словенії 14 червня.

    «Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її сміливий народ у боротьбі за свободу та демократію», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, попри повномасштабне російське вторгнення, у Києві вже відновили роботу 50 посольств іноземних держав.

    Зокрема, Посольство Чехії відновило свою роботу в Україні, 25 травня до Києва прибув посол Радек Матула.

    18 травня Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України.

    Нещодавно посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС. Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.

    Теги: росія окупанти війна посольство Україна Словенія окупація #stoprussia
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    До Києва повернувся посол Словенії