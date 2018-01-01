«Доля енергетичних потоків «РФ» - прес-конференція
- Сьогодні, 11:33
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На зустрічі обговорять стан енергетичних потоків «північний», «північний-2», «південний (турецький)»
21 лютого, в середу, об 11:30 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Доля енергетичних потоків «РФ» .
Запрошені гості:
Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», який проаналізує питання стану енергетичних потоків «північний», «північний-2», «південний (турецький)», азійський напрямок, лобісти енергетичних потоків РФ в Європі, дестабілізація Європи через суперечки щодо вигоди Німеччини від потоків і втрат східноєвропейських країн, вплив санкцій, які наслідки для української ГТС.
Дивіться трансляцію прес-конференції тут: