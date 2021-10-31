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    Довибори у Черкаській та Херсонській областях: якою є явка громадян

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    В Україні сьогодні відбуваються довибори нардепів в окрузі №197 Черкаської області, та в окрузі №184 Херсонської області - Довибори у Черкаській та Херсонській областях: якою є явка громадян
    В Україні сьогодні відбуваються довибори нардепів в окрузі №197 Черкаської області, та в окрузі №184 Херсонської області
    фото Суспільне

    На Херсонщині станом на 16.00 проголосувало 17,6% виборців, на Черкащині голосують активніше

    Явка виборців на довиборах до Верховної Ради в окрузі №197 на Черкащині становить – 20,8%, а на №184 на Херсонщині станом на 16.00 проголосувало 17,6% виборців, похибка становить 2,2%. Про це повідомила координаторка Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська 31 жовтня у Facebook.

    Станом на 16.00, за інформацією Центральної виборчої комісії України, в окрузі №197 явка виборців склала 21,16 %, а в окрузі №184 – 18,05 %.

    Нагадаємо, в Україні сьогодні відбуваються довибори нардепів в окрузі №197 (Черкаська область) та в окрузі №184 (Херсонська область), а також вибори мера Харкова. Окрім того, у низці регіонів проводять місцеві вибори.

    До слова, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

    Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.

    Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

    Тим часом, через відсутність надрукованих бюлетенів, вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазької об’єднаної територіальної громади на Одещині не відбулись.

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    Теги: вибори Херсонщина Черкащина Ольга Айвазовська
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    Довибори у Черкаській та Херсонській областях: якою є явка громадян