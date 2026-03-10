Головна Країна Політика
Чи замінить Кубраков Ткаченка? Президент пояснив, які завдання у столиці ставить ексвіцепрем'єру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
16 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з ексвіцепрем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим
Зеленський з Кубраковим обговорюють можливість посилити підготовку Києва до наступної зими

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорює з Олександром Кубраковим можливість посилення підготовки столиці до наступної зими та відновлення пошкодженої інфраструктури. За словами глави держави, ексвіцепрем’єр має значний досвід у сфері відбудови. Про це Зеленський заявив у відповідь на питання «Главкома».

«Саме з Олександром (Кубраковим, – «Главком») ми і проговорюємо можливість посилити підготовку столиці до наступної зими. Я вважаю, що це у будь-якому випадку виклик. Якщо буде війна, це сильний виклик. Якщо війни не буде – дай Бог, щоб війни не було – все одно все зруйновано, і треба відновлювати багато чого, нову генерацію створювати тощо, допомагати столиці. У нього є великий досвід у цьому. В якому статусі – поки що я думаю. Ми з ним радимося. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним», – наголосив глава держави.

Зауважимо, що наразі очільником Київської міської військової адміністрації є Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, Верховна Рада у травні 2024 року проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Відставці Кубракова передували претензії та звинувачення на адресу урядовця. Деякі з них були досить дивні: наприклад, віцепрем'єру закидали недостатній захист зруйнованої російськими ракетами Трипільської ТЕС, хоча це питання взагалі не в його компетенції. Вважається, що справжньою причиною звільнення урядовця, який тривалий час був фаворитом глави держави, є Офіс президента.

У липні 2025 року працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Опісля Кубраков висловився щодо обшуків, проведених у нього ДБР у межах справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка.

Вже у 2026 році президент Володимир Зеленський несподівано зустрівся з ексвіцепрем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим. Вони обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Водночас Кубраков назвав розмову з президентом відвертою та конструктивною.

До слова, у 2025 році тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

