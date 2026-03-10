Україна направила команду до регіону Затоки для допомоги: деталі від Зеленського

Зеленський: Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам

Українська команда у складі військових та секретаря РНБО Рустема Умєрова прямує в регіон Затоки, щоб «допомогти в захисті життя та стабілізації ситуації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 1476-го дня війни.

«Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна й нам», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що Україна очікує від тих, хто нині звертається по допомогу, продовження підтримки, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Він зазначив, що ще минулого року країна пропонувала США угоду щодо дронів, яка, на його переконання, є правильним напрямом співпраці – від виробництва до практичного застосування. Президент підкреслив, що зараз усі бачать, що альтернативи цій перспективі немає.

«Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні», – зауважив президент.

Володимир Зеленський додав: «Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя».

До слова, президент повідомив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону.