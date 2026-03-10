Головна Країна Політика
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
фото: zelenskyy.official

Президент заявив, що має певні дані розвідки про зміст переговорів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним, під час якої, за словами Кремля, йшлося про можливість швидкого припинення вогню.Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Зеленський заявив, що наразі не має повної інформації про зміст переговорів між Вашингтоном і Москвою, однак певні деталі йому відомі. «Додаткової інформації у мене немає особисто. Про що вони говорили, знаю так трішки детали від розвідки, поки що не буду про це говорити», – додав Зеленський.

Він додав, що Київ підтримує постійний контакт із американською стороною, однак деталі переговорів США з Росією українській стороні поки не передавалися.

«Подивимося. В принципі, з американцями, як я вже відповів кожного дня на дзвінку, на контакті, вони деталей поки що свої розмови з росіянами не говорили», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Москва знову намагається розіграти дипломатичну карту. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль зацікавлений у продовженні тристороннього формату переговорів і навіть висловив несподівану «вдячність» Сполученим Штатам Америки. 

До слова президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. Глава Білого дому додав, що Путін нібито хоче допомогти в іранському конфлікті. Однак Трамп заявив йому, що набагато корисніше було б завершити війну в Україні.

Як стало відомо, новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня. За словами глави держави, тристоронні переговори мали відбутися у вівторок-середу в Туреччині. Однак США відклали їх. Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

