Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зробив заяву про участь Європи у мирних переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зробив заяву про участь Європи у мирних переговорах
Президент наголосив, що Росія не зацікавлена бачити європейців за столом переговорів
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент: Ми повинні робити все, щоб у нас Європа була

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на участі Європи у мирних переговорах. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Я завжди на всіх перемовинах, в будь-якому форматі робив все, щоб Європа була залучена на рівні лідерів, на рівні NSA. І Україна завжди була не тільки ініціатором, а тоді, коли партнери не дуже схвалювали подібні конфігурації, ми робили все, щоб присутність Європи була. Тому ми будемо продовжувати в цьому контексті», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Росія не зацікавлена бачити європейців за столом, однак Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб Європа була частиною мирного процесу.

«Але ми повинні самі робити все, щоб у нас Європа була. Бо Україна є частиною Європи і майбутньою частиною Європейського Союзу», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
5 березня, 22:48
Зеленський заявив, що Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
4 березня, 20:46
За словами німецького канцлера, Трамп має посилити тиск на Росію
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
4 березня, 00:41
Керівник Офісу президента Кирило Буданов
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
26 лютого, 20:07
Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
22 лютого, 21:40
Президент Володимир Зеленський виношує ідею закріплення мирної угоди на референдумі. Але його терміни – поки в тумані війни
Референдум про мир з Росією. Розмова з соціологом про те, на що готові піти українці
18 лютого, 14:20
Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток
15 лютого, 18:44
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
13 лютого, 21:24
Умєров: Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
10 лютого, 19:13

Політика

Чи замінить Кубраков Ткаченка? Президент пояснив, які завдання у столиці ставить ексвіцепрем'єру
Чи замінить Кубраков Ткаченка? Президент пояснив, які завдання у столиці ставить ексвіцепрем'єру
Зеленський зробив заяву про участь Європи у мирних переговорах
Зеленський зробив заяву про участь Європи у мирних переговорах
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Переговори України, США та РФ: Зеленський назвав дату та місце
Переговори України, США та РФ: Зеленський назвав дату та місце
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, куди Україна направила фахівців
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, куди Україна направила фахівців
Зеленський зустрівся з Редісом (фото)
Зеленський зустрівся з Редісом (фото)

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua