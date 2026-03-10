Зеленський зробив заяву про участь Європи у мирних переговорах

Президент: Ми повинні робити все, щоб у нас Європа була

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на участі Європи у мирних переговорах. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Я завжди на всіх перемовинах, в будь-якому форматі робив все, щоб Європа була залучена на рівні лідерів, на рівні NSA. І Україна завжди була не тільки ініціатором, а тоді, коли партнери не дуже схвалювали подібні конфігурації, ми робили все, щоб присутність Європи була. Тому ми будемо продовжувати в цьому контексті», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Росія не зацікавлена бачити європейців за столом, однак Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб Європа була частиною мирного процесу.

«Але ми повинні самі робити все, щоб у нас Європа була. Бо Україна є частиною Європи і майбутньою частиною Європейського Союзу», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.