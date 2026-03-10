Головна Країна Політика
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, що Україна хоче від партнерів за допомогу

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, що Україна хоче від партнерів за допомогу
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент зазначив, що запит країн Близького Сходу до України вкладається в програму Drone deal

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна хотіла б отримати від західних партнерів в обмін на технічну та дронову допомогу в іранській війні. Про це він зазначив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Якщо чесно, не хочеться розпилятися. І тому «петріоти» для нас – це пріоритет. Ми говоримо про різні ракети: РАС-2, РАС-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи. Але якщо говорити про що ще, окрім ракет, – системи», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що запит країн Близького Сходу до України вкладається в програму Drone deal, яку Україна раніше пропонувала США.

«Ми пропонували дійсно США – і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер – ми пропонували Dron Deal. Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології. В принципі, частково те, чим зараз ми експертно будемо допомагати країнам Близького Сходу. Але системно ця пропозиція була тільки для США. Я не знаю, чи вони відмовилися від цього – не впевнений. Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Dron Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом США підписати цей договір, і для наших компаній це також дуже класно було б», – наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Президент наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але  дуже потребує ракети PAC-3.

Теги: Володимир Зеленський війна озброєння

