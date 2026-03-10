Головна Країна Політика
Переговори України, США та РФ: Зеленський назвав дату та місце

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Переговори України, США та РФ: Зеленський назвав дату та місце
Президент зробив заяву про переговори
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент наголосив, що точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході

Новий раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися наступного тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами глави держави, тристоронні переговори мали відбутися у вівторок-середу в Туреччині. Однак США відклали їх.

Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Як наголосив Зеленський, серед ключових тем переговорів – продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів. Він підкреслив, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без переговорів на найвищому політичному рівні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході. 

До слова, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

Теги: Володимир Зеленський переговори

