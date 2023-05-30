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Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
Слова Кличка спричинили скандал
фото: скрін із відео з соцмереж

Відеоролик із заявою мера Києва наробив галасу у соцмережах

У понеділок, 29 травня, після чергової масової атаки росіян на Київ, увечері в соцмережах почав активно поширюватися відеоролик, в якому міський голова Києва Віталій Кличко звертається із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.

Мер столиці доволі різко висловився в ефірі єдиного телемарафону українських новин, відповідаючи на запитання ведучої про те, чому останніми днями Київ зазнає масованих ударів.

«Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть «кошмарити», чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити за таких умов, в яких живе Київ скоро вже півтора року», –  сказав Кличко.

Варто відзначити, що велику увагу до цього відео виявили блогери та telegram-канали. Українці вважають, що меру Києва не варто було звертатися до Залужного. Чимало користувачів соцмереж негативно відреагували на слова Кличка.

Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва фото 1
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва фото 2

Дехто ж став на захист міського голови.

Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва фото 3

До того ж, не секрет, що після приходу Зеленського до влади у 2019 році відносини між Кличком та Банковою були непростими. Мера неодноразово намагалися усунути з посади голови КМДА. З початком повномасштабної війни Кличка таки позбавили частини повноважень, оскільки військову адміністрацію очолили військові. Наразі головою КМВА є генерал Сергій Попко.

Зауважимо, сьогодні зранку у Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: знайшли предмети, схожі на уламки безпілотника.

Згодом стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Крім того, повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. У свою чергу, мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

Зазначимо, після атаки на Москву на наступний ранок після заяви Кличка зʼявилося чимало жартів.

Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва фото 4
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва фото 5

До слова, міноборони РФ відреагувало на атаку: звинуватили Україну.

Читайте також: У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа, є жертви (фото, відео)
Теги: Віталій Кличко Валерій Залужний

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