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Атака безпілотників на Москву: мер зробив заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака безпілотників на Москву: мер зробив заяву
Частину безпілотників над Москвою збивають
фото із соцмережі

За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників

Мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

У його заяві сказано, що Москву атакували безпілотники.

«Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію», – йдеться у заяві Собяніна.

Російські телеграм-канали повідомляють, що за ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 травня сталася серія вибухів у Підмосков'ї.

Повідомлялося, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі. Наразі з будинку евакуюють мешканців.

Щодо вибуху у Новій Москві, то, за попередньою версією, в багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області у бік Москви. Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити і в результаті врізався в будинок в районі технічного поверху.

Теги: росія вибух безпілотник війна

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