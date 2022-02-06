Скандал в Ізраїлі: бреславські хасиди підтримали посла України

Євгену Корнійчуку оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики

Керівник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун підтримав посла України Євгена Корнійчука, якому МЗС Ізраїлю оголосило догану через критику міністра Яіра Лапіда. Про це йдеться в офіційному листі керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.

«Ми, бреславські послідовники Рабина Нахмана з Бреславу, підтримуємо посла України Євгенія Корнійчука та український народ у його становленні як суверенної держави та в захисті людей, які живуть в Україні від будь-якої агресії та будь-якої загрози українській незалежності, і ми сподіваємося, що настане мир. Українському народу у рік взаєморозуміння та дружби, ми бажаємо, щоб скоро настав мир у державі Україна», – йдеться у заяві керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.

Нагадаємо, днями в інтерв'ю виданню Axios глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив, що не вірить у ймовірність війни між РФ та Україною.

Варто зазначити, що Лапід наголошував, що нібито не бачить ризик нападу на Україну на тлі стягування російських військ до кордонів. Крім того, він заявив, що Ізраїль нібито знаходиться у скрутному становищі через те, що в Росії перебуває друга за величиною єврейська громада, а в Україні – п’ята, тому, за його словами, «необхідно діяти з обережністю» у цьому питанні.

У відповідь на це український посол Євген Корнійчук у Facebook оприлюднив заяву, в якій виступив із різкою критикою, заявивши, що йдеться не про конфлікт між двома країнами, а про «війну, яку Росія агресивно та цинічно проводить щодо України».

«Образливо, що пан Лапід не помітив війни в центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, пан повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників - США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями», – зазначив Корнійчук.

Він запропонував Лапіду провести телефонну розмову з українською стороною, «щоб побачити реальну картину», а також скористатися запрошенням Зеленського та відвідати Київ.

На брифінгу у Києві голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю.