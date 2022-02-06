  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Кордони США охоронятимуть собаки-роботи (відео, фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роботи-собаки охоронятимуть кордони США - Кордони США охоронятимуть собаки-роботи (відео, фото)
    Роботи-собаки охоронятимуть кордони США
    фото з відкритих джерел

    Роботи-собаки компанії Ghost Robotics допомагатимуть з охороною кордону США

    Міністерство внутрішньої безпеки США планує використання роботів-собак на кордоні країни. Зокрема, міністерство збирається використовувати роботів для патрулювання ділянок, які є «несприятливими для людей».

    Міністерство співпрацює з компанією Ghost Robotics, яка нещодавно потрапила до заголовків з роботом-собакою зі снайперською гвинтівкою з дистанційним керуванням.

    Роботи-собаки пройшли випробування на об’єкті в Лортоні, штат Вірджинія, де на них було встановлено комплекти відео- та інших датчиків. Пристрої можуть передавати відео та інші дані в режимі реального часу людині, яка управляє ними, і можуть керуватися з ноутбука або портативного пульта. Вони можуть працювати на асфальті, траві та підійматися або спускатися з пагорбів.

    Робот-собака

    Робот-собака

    Їх також вивчали в Ель-Пасо на прикордонній місцевості та випробовували у тісному просторі, в умовах сильної спеки та низького вмісту кисню.

    Читайте також:

    Теги: озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кордони США охоронятимуть собаки-роботи (відео, фото)