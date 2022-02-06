Кордони США охоронятимуть собаки-роботи (відео, фото)

Роботи-собаки компанії Ghost Robotics допомагатимуть з охороною кордону США

Міністерство внутрішньої безпеки США планує використання роботів-собак на кордоні країни. Зокрема, міністерство збирається використовувати роботів для патрулювання ділянок, які є «несприятливими для людей».

Міністерство співпрацює з компанією Ghost Robotics, яка нещодавно потрапила до заголовків з роботом-собакою зі снайперською гвинтівкою з дистанційним керуванням.

Роботи-собаки пройшли випробування на об’єкті в Лортоні, штат Вірджинія, де на них було встановлено комплекти відео- та інших датчиків. Пристрої можуть передавати відео та інші дані в режимі реального часу людині, яка управляє ними, і можуть керуватися з ноутбука або портативного пульта. Вони можуть працювати на асфальті, траві та підійматися або спускатися з пагорбів.

Робот-собака

Їх також вивчали в Ель-Пасо на прикордонній місцевості та випробовували у тісному просторі, в умовах сильної спеки та низького вмісту кисню.