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Дружина викритого на корупції чиновника судиться за більшу пенсію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дружина викритого на корупції чиновника судиться за більшу пенсію
Заступника міністра енергетики Олександра Хейла затримали на хабарі в $0,5 млн
фото з відкритих джерел

Яна Хейло стверджує, що їй неправильно розрахували довічне утримання як екссудді 

Дружина викритого на корупції ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла, суддя у відставці Яна Хейло, задекларувала у щорічній декларації 2,9 млн грн сукупного доходу, але судиться з Головним управлінням Пенсійного фонду Києва за перерахунок довічного грошового утримання судді у відставці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома». 

Повідомляється, що у серпні 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Яну Хейло з посади судді Донецького апеляційного суду на підставі поданої заяви.

Яна Хейло стверджує, що їй неправильно розрахували довічне утримання як екссудді (на момент звільнення вона мала отримувати 201,7 тис. грн щомісячно). Екссуддя наполягає, що ця сума має бути більшою.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Заступника міністра енергетики  Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

Читайте також: «Колобок» української енергетики. Хто такий Олександра Хейло, якого «взяли» на хабарі у $500 тис.

Теги: корупція в Україні хабар Україна

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