11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено багато їсти

11 серпня відзначається День будівельника, День працівників ветеринарної медицини в Україні та День кінетичного піску. У церковному календарі день пам’яті святого мученика Євпла.

День будівельника

У другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника – професійне свято всіх, хто працює в будівельній промисловості. Це свято інженерів, архітекторів, виконробів, ремонтних спеціалістів, робітників ЖКГ та багатьох інших, чия праця пов'язана зі створенням та підтримкою інфраструктури нашої країни.

Історія цього свята сягає 1956 року, коли його було започатковано в Радянському Союзі. Після здобуття Україною незалежності, традицію святкування Дня будівельника було збережено, і з 1993 року він офіційно відзначається щороку у другу неділю серпня.

Цьогоріч День будівельника припадає на 11 серпня. Це особливий день, коли ми висловлюємо вдячність та повагу всім працівникам будівельної галузі за їхню важливу та нелегку працю.

Особливо актуальним це свято є сьогодні, коли Україна потребує відбудови після руйнувань, завданих російською агресією. Будівельники відіграють ключову роль у відновленні зруйнованих міст та сіл, створенні нових житлових комплексів та інфраструктурних об'єктів, забезпечуючи тим самим майбутнє нашої країни.

День працівників ветеринарної медицини в Україні

У другу неділю серпня, цього року 11 числа, Україна відзначає День працівників ветеринарної медицини. Це професійне свято всіх, хто присвятив своє життя турботі про здоров'я тварин: ветеринарів, фельдшерів, лаборантів, кінологів та всіх інших фахівців цієї важливої галузі.

Це свято було встановлено Указом Президента України у 2001 році, щоб відзначити вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони довкілля.

Сьогодні, коли Україна переживає складні часи, праця ветеринарів набуває особливого значення. Вони не лише лікують домашніх улюбленців, а й забезпечують здоров'я сільськогосподарських тварин, що є важливою частиною продовольчої безпеки країни.

День працівників ветеринарної медицини – це чудова нагода висловити вдячність та повагу всім тим, хто своєю працею допомагає зберегти здоров'я та життя тварин. Це свято тих, хто своєю відданістю та професіоналізмом робить наш світ кращим.

День кінетичного піску

Це свято було започатковане компанією Spin Master, відомою своїми різноманітними дитячими іграшками. Мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску, особливо для дітей.

Кінетичний пісок – це унікальний матеріал, який складається з кварцового піску та полідиметилсилоксану. Завдяки своїм властивостям, він не прилипає до рук, не розлітається, і з нього можна легко ліпити різноманітні фігури. Крім того, кінетичний пісок гіпоалергенний і безпечний для дітей, що робить його ідеальним матеріалом для творчих ігор та розвитку дрібної моторики.

11 серпня – це день, коли ми можемо порадіти разом з дітьми, спостерігаючи за їхньою творчістю та фантазією, яку вони втілюють у життя за допомогою кінетичного піску.

Яке сьогодні релігійне свято

11 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євпла. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Він служив архідияконом у місті Катанія. Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці. Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Незважаючи на катування, він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.

Що не можна робити цього дня

Не можна бажати зла іншим.

Не слід лихословити і лаятися.

Заборонено багато їсти.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: в лісі мало грибів і багато горіхів – зима буде морозною;

вранці над річкою підіймається туман – чекайте на семиденне тепло;

сонячно – до сухого вересня.

Пам’ятні події 11 серпня

1707 – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписують «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони;

1866 – у США відкривають перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 – американський астроном Асаф Голл відкриває супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 – у Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 – компанія «Kodak» оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2003 – українські війська входять в Ірак для виконання миротворчої місії;

2011 – запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 – Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.