Обмін полоненими та звільнення Червінського із СІЗО. Головне за 17 липня

Гуманітарним посередником у переговорах про звільнення українських військових виступили ОАЕ

Сьогодні, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України, ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора, народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу». «Главком» склав добірку новин 16 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула з російського полону 95 воїнів

Гуманітарним посередником у переговорах про звільнення українських військових виступили ОАЕ фото: Володимир Зеленсьий, Facebook

Сьогодні, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», – написав Зеленський.

Гуманітарним посередником у переговорах про звільнення військових виступили ОАЕ.

Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)

Ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора. Про це стало відомо з трансляції нардепки Софії Фединої.

«Я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять», – сказав він.

Зокрема, Червінський подякував усім причетним за те, що допомогли вийти йому під заставу.

Нардепка Безугла вийшла з фракції «Слуга народу»

Народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За словами Железняка, в «Слузі народу» офіційно залишається 234 людини.

Раніше Безугла опублікувала допис, в якому заявила, що ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга народу». За її словами, вона вже надіслала заяву про вихід з парламентської фракції, а заяву мають зачитати цього тижня.

Десята річниця збиття літака MH17 над Донбасом: як це було та який вирок виніс суд

Десять років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку».

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей, – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist

У перші два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин. У наступному році росіяни ймовірно перейдуть в оборону. Про це пише The Economist.

Зазначається, що Росія розконсервувала радянську зброю, однак близько 70% старих танків залишилися нерухомими, а інші помили і видали за нові. Окрім цього росіяни знімають артилерійські стволи зі старої техніки та встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так триватиме, то у 2025 році РФ досягне «критичної точки виснаження».

Про це свідчить і те, що розпочатий Росією контрнаступ на початку травня цього року потрохи «згасає». А ті успіхи, які мала РФ були отримані занадто великою ціною.

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