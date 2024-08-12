«Колобок» української енергетики. Хто такий Олександра Хейло, якого «взяли» на хабарі у $500 тис.

Силовики підкралися до міністра енергетики Галущенка?

В Україні черговий корупційний скандал: правоохоронці вполювали «велику рибу» у Міністерстві енергетики. Йдеться про заступника міністра Олександра Хейла, який працює на високій посаді менше року. Як повідомляють офіційні сайти силовиків, високопосадовець організував схему здирництва з підлеглих йому керівників. Співучасниками виступили приватний енерготрейдер, очільник енергетичної компанії з Миколаївської області та керівник видобувного підприємства з Донеччини. Суть схеми проста: Хейло, за версією правоохоронців, вимагав $500 тис. з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну в обмін на передачу їм цінного гірничо-видобувного обладнання. Це устаткування належить одній із державних вугільних компаній, розташованій на Покровському напрямку, де нині пролягає фронт.

Хабар мав передаватися через посередників п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу правоохоронці викрили одного з пособників. Оперативники також показали Олександра Хейла, обличчя якого на світлині виглядало розмитим.

Заступник міністра енергетики Олександр Хейло начебто вимагав $500 тис. з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну в обмін на передачу їм цінного гірничо-видобувного обладнання фото: СБУ

Водночас Кабмін, дізнавшись про викриття заступника міністра енергетика, швиденько спекався його – звільнив із посади. Позбулися по-тихому, як і власне, призначили на початку вересня 2023 року.

«Главком» розбирався, у чому була цінність «кадра», яким укомплектував свою команду міністр енергетики Герман Галущенко.

Олександр Хейло пропрацював на високій посаді менше року скріншот із сайту Міненерго

І від Януковича утік, і від Порошенка утік…

Кар’єра Хейла свідчить, що його непересічний досвід ставав у нагоді будь-якій владі. Він був при «цікавих» справах і при Януковичу, і при Порошенко. Вдалося втриматися «в пулі» йому і донині.

В офіційній біографії підозрюваного у хабарництві вже ексзаступника міністра Олександра Хейла сказано: 33 роки присвятив вугільній галузі. Зокрема, у 2013-2022 роках працював на керівних посадах держпідприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ПАТ «Енергоінвест Холдинг», ПАТ «Центренерго».

У цьому кар’єрній хроніці привертає увагу компанія «Енергоінвест Холдинг», у якій Хейло, щонайменше з 2015 року отримував зарплату. У часи президенства Віктора Януковича це підприємство контролювалося його сином Олександром та колишнім нардепом від Партії регіонів Ігорем Гуменюком. Коли ж змінилася влада в країні, ПАТ «Енергоінвест Холдинг» опинилося у руках тодішнього нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Максима Єфімова.

Також стабільно з 2015 року Хейло декларував виплати, одержані від ПАТ «Донбасенерго». Річ у тім, що він має 30 штук акцій цієї компанії. За даними ЗМІ, влітку 2018 року Олександр Янукович продав 60% «Донбасенерго» згаданому екснардепу Єфімову.

У 2019-2020 роках Олександр Хейло працював у київській «Укрдонінвест», яка належить ексдепутату Донецької облради від Партії регіонів і вугільному олігарху Віталію Кропачову. Медіа називали Кропачова креатурою колишнього першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка. У травні 2024-го правоохоронці затримали Кропачова за підозрою у махінаціях у вугільній сфері на 2 млрд грн.

Є доволі короткий досвід у кар’єрі Олександра Хейла керування великим державним підприємством «Укрвугілля». Це січень-жовтень 2023 року. Якраз його туди було поставлено після скандалу, пов’язаного з продажем державного вугілля приватним структурам за заниженими цінами. Наскільки вправним кризовим менеджером виявився Хейло невідомо. Однак дуже скоро ця посада стала для нього вдалим трампліном у Міністерство енергетики.

«Затриманий прямо на хабарі Хейло – це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і «смотрящего» за ним радника Ігоря Миронюка», – стверджує журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

У кар’єрі Олександра Хейла (на фото – у центрі) керування великим державним підприємством «Укрвугілля фото з відкритих джерел

Окрім цього, ще є пікантна деталь, про яку варто згадати. Олександр Хейло – кум одіозного бізнесмена Сергія Кузяри. «З 2015-2016 років я не спілкуюся з ним (Кузярою – «Главком»), не знаю, де він, чим займається», – божився Хейло у розмові з журналістами восени минулого року.

Нагадаємо, що Сергій Кузяра разом із експрезидентом Петром Порошенком, екснардепом і кумом Путіна Віктором Медведчуком та колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним проходять підозрюваними у так званій «вугільній» справі. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Нерухомість вже під арештом

Викритий на корупції колишній заступник міністра енергетики – небідна людина. Так, у 2023 році він задекларував 1,49 млн грн повернення позики від громадянки Марії Хейло (ймовірно, сестра). Ще у розпал війни Олександр Хейло купив у кредит квартиру площею 133,7 кв. м у Києві за ціною 4 млн грн. Сьогодні цю нерухомість та земельну ділянку оперативно арештовано за клопотанням Національного антикорупційного бюро.

Квартиру та земельну ділянку фігуранта екстрено арештовано за клопотанням Національного антикорупційного бюро дані: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Дружина фігуранта, суддя у відставці Яна Хейло (у серпні 2023 року Вища рада правосуддя звільнила її з посади судді Донецького апеляційного суду на підставі поданої заяви) задекларувала у щорічній декларації 2,9 млн грн сукупного доходу. Жінка також судиться з Головним управлінням Пенсійного фонду Києва за перерахунок довічного грошового утримання судді у відставці. Вона стверджує, що її неправильно розрахували довічне утримання як екссудді (на момент звільнення вона мала отримувати 201,7 тис. грн щомісячно). Натомість Хейло наполягає, що ця сума має бути більшою.

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Повідомлення про затримання Олександра Хейла синхронно з правоохоронцями вийшло й на сайті Міністерства енергетики. Там наполягають, що це саме міністр Герман Галущенко сприяв у викритті масштабної корупційної схеми, яку осідлав його заступник. Але пікантність офіційного релізу міністерства у тому, що НАБУ у своєму повідомленні на відміну від СБУ уникло згадки про роль Галущенка у цьому викритті.

Останнім часом поряд із прізвищем міністра енергетики, якого вже можна зарахувати до урдовців-довгожителів (керує міністерством з квітня 2021 року), спалахують скандали. Найбільше уваги привертає ініціатива відомства добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС і звести ще двох нових (скептики вважають цей проєкт надто дороговартісним під час війни, та й ідея використати російські реактори радянського зразка – має сумнівний вигляд).

Іще ремарка. Недавня історія з топвикривачами корупції, якими були колишній віцепрем’єр Олександр Кубраков і ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, закінчилася для них дуже несподівано. Обоє втратили високі крісла попри велику медійну активність. Про це варто пам’ятати й Міненерго, яке робить зі свого керівника «викривача»…

P.S. Під вечір стало відомо, що Вищий антикорупційний суд узяв під варту Олександра Хейла з можливістю внесення застави у розмірі 25 млн грн. Також під арештом опинилася довірена особа Хейла Сергій Пилипчук. За даними слідства, через Пилипчука передавалися гроші, які правоохоронці називають неправомірною вигодою за рішення передати обладання для видобутку вугілля. Пилипчук під час виступу назвав все провокацією. Каже, що домовлявся з заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії. Наразі фігурант може вийти на волю, якщо внесе 65 млн грн застави.

Віталій Тараненко, «Главком»