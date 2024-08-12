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РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину
З окупованої території Донеччини у Курську область планують відправити щонайменше сотню молодих людей
фото: Getty Images/AFP/OLGA MALTSEVA

Нацспротив: Бюджетники та російські «гастролери» на камеру імітують підтримку населенню Курської області

На тимчасово окупованих територіях України росіяни організовують чергову пропагандистську акцію – створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«Під об’єктиви відеокамер «Добровольців» пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам», – розповіли в Нацспротиві.

Окрім того, окупанти проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники, представники так званої російської влади та російські «гастролери» на камеру імітують підтримку населенню Курської області.

Один із місцевих колаборантів, керівник так званої регіональної організації «Молода республіка» Сергій Добровольський розповів, що лише з тимчасово окупованих територій Донецької області в Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей. Однак виконати план не вдається.

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: росіяни окупанти історія путін Україна місто столиця молодь диктатор росія

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