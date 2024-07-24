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В Україні стартує навчання для жінок з водіння автобусів: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні стартує навчання для жінок з водіння автобусів: деталі
Зазначається, що цей проєкт дуже важливий для підтримки жінок, які зацікавлені у виході на ринок праці
фото з відкритих джерел

Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

«Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників. Вдячний нашим партнерам з ООН Жінки за підтримку цієї ідеї та готовність разом реалізувати цей амбітний проєкт», – наголосив Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Серед ключових завдань ініціативи:

  • створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;
  • розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
  • інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту. 

На пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств – учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.

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Теги: Україна водій автобус жінка

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