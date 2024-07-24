В Україні стартує навчання для жінок з водіння автобусів: деталі
Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.
«Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників. Вдячний нашим партнерам з ООН Жінки за підтримку цієї ідеї та готовність разом реалізувати цей амбітний проєкт», – наголосив Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Серед ключових завдань ініціативи:
- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;
- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.
На пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств – учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.
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