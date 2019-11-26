Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед і банку меду



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Президенту України Володимиру Зеленському в Естонії подарували електровелосипед

В телесеріалі «Слуга народу», де Зеленський грав президента України, його персонаж їздив на роботу на велосипеді

Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.

Крім того, президент Естонії презентувала українському колезі банку меду.

Зеленський, своєю чергою, подарував Кальюлайд українську вишиванку.

Нагадаємо, в телесеріалі «Слуга народу», де Зеленський грав президента України, його персонаж їздив на роботу на велосипеді. Проте після справжнього обрання президентом Зеленський пересувається на автомобілях у супроводі кортежу і іноді знімає відеоролики з-за керма автомобіля Tesla. За кермом велосипеда дорогою на роботу Володимира Зеленського ще не помічали.

Нагадаємо, сьогодні в рамках офіційного візиту Зеленський зустрівся з президентом Естонії. Сторони домовилися про подальшу співпрацю, зокрема, в сферах електронного урядування та діджиталізаціі публічного сектора.

На брифінгу після зустрічі Зеленський прокоментував свою телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. А також розповів, що він думає про слова Ігоря Коломойського щодо Росії.