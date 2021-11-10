Наївна Меркель попросила Путіна вплинути на режим Лукашенка

Канцлерка Німеччини попросила главу Кремля допомогти у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь

Ангела Меркель подзвонила Путіну через ситуацію з мігрантами

В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь. Про це йдеться на сайті глави німецького уряду.

«Ішлося про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що інструменталізація білоруським режимом мігрантів проти Європейського Союзу є нелюдською і абсолютно неприйнятною, і попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську», – йдеться у пресрелізі.

У Кремлі у свою чергу повідомили, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

«Докладно розглянуто ситуацію з біженцями на кордонах Білорусії з країнами ЄС. Висловлено занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи», – заявили у пресслужбі.

Натомість Путін, якого вважають причетним до міграційної кризи, запропонував Меркель налагодити обговорення проблем між представниками країн-членів ЄС та Мінськом.

Нагадаємо, на днях Меркель підтримала діалог з Росією, заявивши, що відносини між РФ та Німеччиною завжди були особливими.

Також Меркель розповіла, коли усвідомила розбіжність у поглядах із Путіним.

Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

До слова, засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.