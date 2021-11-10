Експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну

У Німеччині пропонують домовитися з Україною про прийом біженців

Соціал-демократи в німецькому Бундестазі пропонують залучити Україну до вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Про це пише DW.

Як сказав політик в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk у середу, 10 листопада, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

«Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», – сказав Шмід.

Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні «пушбеки» – витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС.

За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Як відомо, Польща розглядає можливість закриття кордону з Білоруссю.

До слова, засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

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