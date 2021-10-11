Ексглава МЗС пояснив, чому Захід не хоче брати Україну до НАТО

Павло Клімкін: «Нам потрібно стати впевненою в собі правильною хижацькою твариною, яка здатна за себе постояти»

Головний страх Заходу – «Путін цього не сприйме»

Захід не хоче брати Україну до НАТО, адже через цей крок наша держава потрапить в найбільшу небезпеку за всю історію свого існування. Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Всі наші партнери кажуть, що цей крок зробить Україну не просто менш безпечною, а ми реально потрапимо в найбільшу небезпеку за всю історію свого існування, включаючи навіть 2014 рік. Путін цього не сприйме. Подивіться на його останню статтю, яка є імперським маніфестом і в якій він каже, що української державності не існує», – пояснює ексглава Клімкін.

Політик підкреслює, Байден діє дуже жорстко і послідовно стосовно стратегічних пріоритетів, серед яких є наша країна. «Але подивіться, кого найкраще підтримують США – Японію і Південну Корею та Ізраїль. Це три різні суспільні, економічні моделі, але всі вони є успішними моделями, які готові себе захищати. І якщо ви поговорите з людьми, які приймають рішення, то вони скажуть – це шлях України», – говорить Клімкін.

Він додає, що Україна має стати країною, яка може самостійно забезпечувати свою територіальну цілісність та безпеку громадян.

«Нам потрібно стати впевненою в собі правильною хижацькою твариною, яка здатна за себе постояти. І про це нам постійно кажуть партнери. А ми від них вимагаємо якихось статусів», – говорить ексклава МЗС України.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.