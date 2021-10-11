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    Ексглава МЗС пояснив, чому Захід не хоче брати Україну до НАТО

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    Павло Клімкін: &laquo;Нам потрібно стати впевненою в собі правильною хижацькою твариною, яка здатна за себе постояти&raquo; - Ексглава МЗС пояснив, чому Захід не хоче брати Україну до НАТО
    Павло Клімкін: «Нам потрібно стати впевненою в собі правильною хижацькою твариною, яка здатна за себе постояти»
    фото з відкритих джерел

    Головний страх Заходу – «Путін цього не сприйме»

    Захід не хоче брати Україну до НАТО, адже через цей крок наша держава потрапить в найбільшу небезпеку за всю історію свого існування. Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Всі наші партнери кажуть, що цей крок зробить Україну не просто менш безпечною, а ми реально потрапимо в найбільшу небезпеку за всю історію свого існування, включаючи навіть 2014 рік. Путін цього не сприйме. Подивіться на його останню статтю, яка є імперським маніфестом і в якій він каже, що української державності не існує», – пояснює ексглава Клімкін.

    Політик підкреслює, Байден діє дуже жорстко і послідовно стосовно стратегічних пріоритетів, серед яких є наша країна. «Але подивіться, кого найкраще підтримують США – Японію і Південну Корею та Ізраїль. Це три різні суспільні, економічні моделі, але всі вони є успішними моделями, які готові себе захищати. І якщо ви поговорите з людьми, які приймають рішення, то вони скажуть – це шлях України», – говорить Клімкін.

    Він додає, що Україна має стати країною, яка може самостійно забезпечувати свою територіальну цілісність та безпеку громадян.

    «Нам потрібно стати впевненою в собі правильною хижацькою твариною, яка здатна за себе постояти. І про це нам постійно кажуть партнери. А ми від них вимагаємо якихось статусів», – говорить ексклава МЗС України.

    Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Клімкін: Усі ключові члени НАТО не готові надавати ПДЧ Україні

    Теги: Росія НАТО Путін Європа Афганістан Велика Британія Володимир Зеленський Вашингтон Північний потік-2
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    Ексглава МЗС пояснив, чому Захід не хоче брати Україну до НАТО