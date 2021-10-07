Польща назвала серйозну загрозу для НАТО від «Північного потоку – 2»

Трубопровід «Північний потік – 2» є головним болем не тільки для Польщі, але і всіх найближчих держав

«Північний потік – 2» – це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

«У ході двосторонніх зустрічей (в НАТО, – ред.) ми говорили про безпеку в регіоні Балтійського моря в контексті завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії в регіоні Балтійського моря», – заявив глава польського бюро.

За його словами, трубопровід «Північний потік – 2» є головним болем не тільки для Польщі, але і всіх найближчих держав – Швеції, Фінляндії та країн Балтії.

До слова, президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2».

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Як відомо, Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

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