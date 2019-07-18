Павло Клімкін: я формально залишаюся міністром, але на процеси не впливаю



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Павло Клімкін вважає дуже «забавним, те що не може звільнитися, поки за це не проголосує парламент»

Під час «політичної відпустки» Клімкін займається своїми темами

Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що формально дотепер залишається міністром, але на процеси не впливає. Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«До голосування в Раді я все одно формально залишаюся міністром, але на оперативний менеджмент не впливаю. Хоча як сказав мені один з юристів, ти можеш сісти в кафе поряд з МЗС, пити каву і звідти керувати. В принципі, ніхто тобі не зможе сказати щось на це», - заявив Клімкін і додав, що взагалі на роботу він не ходить.

«Сьогодні прийшов, щоб дати вам інтерв’ю - і все. У мене зовсім інші справи», - сказав дипломат.

За його словами, під час «політичної відпустки», як він її назвав, займається своїми темами.

«КЗпП (Кодекс законів про працю – ред.) на мене, як на політичну фігуру, не розповсюджується. Це, до речі, дуже забавно, що я не можу звільнитися, поки за це не проголосує парламент. У нас деякі міністри роками цього зробити не можуть», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 11 липня Рада знову не призначила Вадима Пристайка головою МЗС: не змогли звільнити Клімкіна. Слід зазначити, що це була друга спроба звільнити Клімкіна. Першу постанову по ньому Зеленський подав 30 травня, але Рада її відхилила. Тоді депутати закидали, що президент не подав одразу кандидатуру нового очільника МЗС.