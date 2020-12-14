Зеленський призначив керівника ДУСі
Керівником Державного управління справами став Ігор Лисий
Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого. Про це йдеться в указі №566/2020.
«Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.
Ігор Лисий до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника ДУС.
18 червня Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади керівника Державного управління справами (ДУС) та поклав виконання обов'язків керівника ДУС на його заступника Ігоря Лисого.
Нагадаємо, 3 грудня Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.
3 грудня Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.
3 грудня на сайті президента також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».