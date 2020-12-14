Зеленський призначив керівника ДУСі

Ігор Лисий до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника ДУС

Керівником Державного управління справами став Ігор Лисий

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого. Про це йдеться в указі №566/2020.

«Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.

Ігор Лисий до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника ДУС.

18 червня Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади керівника Державного управління справами (ДУС) та поклав виконання обов'язків керівника ДУС на його заступника Ігоря Лисого.

Нагадаємо, 3 грудня Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

3 грудня Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

3 грудня на сайті президента також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».





