Експерт назвав суми, які кандидати в президенти витрачали на рекламу в інтернеті



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Найбільші витрати йшли на Facebook, Instagram та Google

Експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський проаналізував використання цифрових технологій у передвиборчих кампаніях кандидатів у президенти.

«Тільки на рекламу в Facebook, Instagram та Google на місяць витрачалось від 1 до 2 млн доларів, тобто за 3 місяці було витрачено від 3 до 6 млрд доларів», - розповів експерт в інтерв’ю «Главкому».

Кошти, за його словами, вкладалися й у функціонування онлайн-груп, створених проти конкретних кандидатів – «Слуга урода», «Реальний Грищ», «Баронеса брехні» та інші.

«Таким чином били по всіх кандидатах, які на щось претендують, і грошей у «мінусовку» вкладалось навіть більше, ніж в позитивну кампанію. Мабуть, якусь ефективність це приносить», - вважає Саваневський.

Без активного використання інтернету виграти вибори зараз практично неможливо. Однак найбільша стаття витрат досі залишається за телебаченням, додає експерт.